В Миссисипи трансгендерам запретили выступать в женских командах

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, согласно которому трансгендерам будет запрещено принимать участие в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения, передает телеканал «Известия».

Авторы инициативы считают, что девушки не должны состязаться наравне с биологическими мужчинами. Указанные правила вступают в силу с 1 июля.

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