Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер в $1,9 трлн по стимулированию экономики страны в условиях пандемии COVID-19, передает телеканал «Известия».

На борьбу с пандемией власти выделят $400 млрд. $1 трлн направят на оказание помощи населению. Часть американцев получит единовременную выплату в $1,4 тыс.

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