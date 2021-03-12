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В РФ предложили ввести наказание за порчу газораспределительных сетей

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В Госдуме разрабатывают поправки в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за незаконные работы в зонах газораспределительных сетей. Эта мера позволит сократить число нарушений и аварий на объектах, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по энергетике, руководитель рабочей группы по разработке Николай Петрунин.

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Он отметил, что для исключения трудностей с квалификацией дел рабочая группа при комитете ГД по энергетике планирует подготовить поправки в действующую редакцию ст. 11.20.1 КоАП. Текст законопроекта пока в разработке, пояснил депутат.

В 2014 году КоАП РФ был дополнен статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение запретов или несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов. За нарушения предусматривается штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 до 800 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и от 500 тыс. до 2,5 млн рублей для юрлиц. О газораспределительных сетях в КоАП пока ничего не говорится.

Сегодня из-за пробелов в законодательстве при квалификации правонарушений в отношении охранных зон газовых объектов усложняется привлечение к ответственности виновных в суде, сказал «Известиям» источник в отрасли.

При этом наиболее распространенными нарушениями в охранных зонах являются самовольное подключение к газораспределительным сетям, а также несогласованная сельскохозяйственная деятельность и строительство вблизи промышленных объектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аварийная инновация: в РФ готовят наказание за повреждение газовых объектов

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