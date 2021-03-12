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Церковь не будет мешать проведению выставки трупов

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Открывающаяся 12 марта на ВДНХ выставка «Body Worlds», демонстрирующая более 100 реальных мумифицированных человеческих тел, вызвала множество протестов общественных деятелей. Недовольна и церковь, однако никаких усилий по отмене проекта РПЦ предпринимать не будет. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Уважение к человеческому достоинству, в том числе после смерти, важно для любой страны. Человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях. Соответственно в этой выставке можно увидеть лишь скандальное шоу», — сказал он.

Кипшидзе отметил, что РПЦ не планирует предпринимать какие-либо действия по ограничению работы выставки. «Мы считаем, что говорить о нравственной сомнительности подобных мероприятий достаточно», — указал собеседник «Известий».

В свою очередь, организаторы «Body Worlds» подчеркивают, что это научно-познавательная выставка, которая с успехом была показана во многих странах.

О том, кто и зачем привез трупы в Москву и что может помешать выставке открыться, читайте в материале «Известий»:

Вид после смерти: скандальная «выставка трупов» пройдет вопреки протестам

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