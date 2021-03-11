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Renault Duster 1

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Фары галогеновые, со светодиодными ходовыми огнями
Фото: Renault
Фары галогеновые, со светодиодными ходовыми огнями
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Кресла стали удобнее, за кожаную обивку придется доплачивать
Фото: Renault
Кресла стали удобнее, за кожаную обивку придется доплачивать
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Появился центральный подлокотник и подстаканники
Фото: Renault
Появился центральный подлокотник и подстаканники
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Обивка дверей стала качественнее, но автоматический режим только у водительского стеклоподъемника
Фото: Renault
Обивка дверей стала качественнее, но автоматический режим только у водительского стеклоподъемника
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Количество USB-разъемов выросло до пяти
Фото: Renault
Количество USB-разъемов выросло до пяти
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Регулировка зеркал, клавиши обогрева, отключения системы стабилизации и ассистента спуска с горы теперь слева
Фото: Renault
Регулировка зеркал, клавиши обогрева, отключения системы стабилизации и ассистента спуска с горы теперь слева
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Климат-контроль — только в версиях Edition One и топовой Style
Фото: Renault
Климат-контроль — только в версиях Edition One и топовой Style
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Справа на панели удобная полочка
Фото: Renault
Справа на панели удобная полочка
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Система кругового обзора предлагается за доплату
Фото: Renault
Система кругового обзора предлагается за доплату
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Пространство для ног на заднем ряду не изменилось
Фото: Renault
Пространство для ног на заднем ряду не изменилось
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Объем багажника — 428 л (плюс 20 л). Со сложенными сиденьями он увеличивается до 1720 литров
Фото: Renault
Объем багажника — 428 л (плюс 20 л). Со сложенными сиденьями он увеличивается до 1720 литров
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