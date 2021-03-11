Электронные ворота появятся на уральских дорогах
На трассах Уральского федерального округа планируют внедрять электронные ворота. Эксперимент уже стартовал на трассе Тюмень–Тобольск, сообщает Уралуправтодор.
Электронными воротами называют специальные датчики, установленные на опорах освещения. Они будут информировать о негабаритном транспорте специальным сигналом.
Как пишет портал «Наш город» со ссылкой на местные СМИ, вопрос об установке ограничителей возник после ЧП в Свердловской области, когда грузовик с поднятым кузовом снес мост. Подобные инциденты также фиксировались на дорогах других уральских регионов. Предполагается, что электронные ворота станут барьером для габаритных грузовиков.
На данный момент система запущена в тестовом режиме на 13-м км трассы Тюмень–Тобольск. В будущем планируется установить датчики на дорогах Свердловской и Челябинской областей.
Ранее сообщалось, что с 5 апреля на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) намерены запретить движение транзитных грузовиков массой более 3,5 т. В департаменте транспорта столицы полагают, что перевод транзитных фур на альтернативные трассы позволит разгрузить МКАД и сделать движение на ней безопаснее и быстрее.