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Электронные ворота появятся на уральских дорогах

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На трассах Уральского федерального округа планируют внедрять электронные ворота. Эксперимент уже стартовал на трассе Тюмень–Тобольск, сообщает Уралуправтодор.

Электронными воротами называют специальные датчики, установленные на опорах освещения. Они будут информировать о негабаритном транспорте специальным сигналом.

Как пишет портал «Наш город» со ссылкой на местные СМИ, вопрос об установке ограничителей возник после ЧП в Свердловской области, когда грузовик с поднятым кузовом снес мост. Подобные инциденты также фиксировались на дорогах других уральских регионов. Предполагается, что электронные ворота станут барьером для габаритных грузовиков.

На данный момент система запущена в тестовом режиме на 13-м км трассы Тюмень–Тобольск. В будущем планируется установить датчики на дорогах Свердловской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) намерены запретить движение транзитных грузовиков массой более 3,5 т. В департаменте транспорта столицы полагают, что перевод транзитных фур на альтернативные трассы позволит разгрузить МКАД и сделать движение на ней безопаснее и быстрее.

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