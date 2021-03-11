Умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев

Композитор Виктор Лебедев умер на 87-м году жизни. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила певица и автор песен Ирина Летина на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГИК, где я училась. Великий композитор. Светлая память», — написала она.

Виктор Лебедев — советский и российский композитор, удостоен звания народного артиста России. Родился 5 января 1935 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Написал музыку к более чем ста фильмам и мультфильмам. В их числе — все четыре фильма о гардемаринах и другие киноленты.

Также занимался преподавательской деятельностью, являясь деканом факультета в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК).