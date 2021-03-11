Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки
Мир
Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Композитор Виктор Лебедев умер на 87-м году жизни. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила певица и автор песен Ирина Летина на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГИК, где я училась. Великий композитор. Светлая память», — написала она.

Виктор Лебедев — советский и российский композитор, удостоен звания народного артиста России. Родился 5 января 1935 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Написал музыку к более чем ста фильмам и мультфильмам. В их числе — все четыре фильма о гардемаринах и другие киноленты.

Также занимался преподавательской деятельностью, являясь деканом факультета в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021