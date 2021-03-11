Хуснуллин призвал пересмотреть стоимость строительства моста через Лену

Проект строительства моста через реку Лена в Якутии следует скорректировать с точки зрения стоимости. Такое мнение выразил 11 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что поддерживает строительство переправы.

Хуснуллин поручил местным властям и профильным ведомствам в течение двух недель проработать данный вопрос.

«Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости, прошу главу Якутии, Минтранс России, Росавтодор и Главгосэкспертизу в течение двух недель доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации», — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России.

В феврале 2020 года правительство Республики Саха (Якутия) и ООО «Восьмая концессионная компания» подписали концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Объем внебюджетного финансирования строительства моста через реку Лену в Якутии может составить 30 млрд рублей.

Мост через реку должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящим в городской округ Якутска и находящимся в 30 км от самого города. Строительство переправы включено в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

Предполагается, что в Якутске появится транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов. Проектирование моста продлится до 2021 года, а строительство должно быть завершено в 2025 году. Общая стоимость проекта составляет более 83 млрд рублей.