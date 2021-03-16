Смелый шаг: как Преображенский полк готовится к параду

Преображенский полк Западного военного округа начал готовиться к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как проходят репетиции выступления на Красной площади — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
У военнослужащих Преображенского полка особая миссия — именно они будут открывать 9 мая торжественный марш на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Знаменная группа будет нести государственный флаг и Знамя Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Подготовка началась задолго до мероприятия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Первые тренировки проходят на плацу подразделения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Военные отрабатывают строевые приемы с оружием и без него
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
До мельчайших деталей оттачивают церемонию выноса флага и Знамени Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Регулярные репетиции проходят и в полковом оркестре — он будет двигаться в составе подразделения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В апреле преображенцы отправятся на подмосковный полигон Алабино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Размеры полигона соответствуют размерам Красной площади, поэтому дальнейшие тренировки будут проходить там
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Еще месяц назад все участники парада Победы прошли вакцинацию от коронавируса — внезапная болезнь могла поставить крест на тренировках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Летнюю форму также начали готовить заранее, зимой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Все блестящие элементы полируют, сапоги начищают до зеркального блеска, стрелки на брюках тщательно отглаживают
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Правда, эта форма, доведенная до безукоризненного состояния, понадобится только на тренировках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Специально для парада всем его участникам шьют новую форму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Рота почетного караула была организована в Москве в 1944 году. Первым официальным лицом из-за рубежа, которого она встречала, стал британский премьер Уинстон Черчилль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В декабре 1979 года был создан 154-й отдельный комендантский Преображенский полк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В его состав вошли 99-й отдельный комендантский батальон и отдельная рота почетного караула
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Военнослужащие подразделения сопровождают мероприятия с участием высших должностных лиц на территории России и за рубежом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Группа разминирования занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Преображенцы обеспечивают антитеррористическую деятельность в гарнизоне, конвоирование подследственных и осужденных военнослужащих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В 1980 году служащие полка активно участвовали в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве, в 1985-м — в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в 1994-м — в организации визита в российскую столицу британской королевы Елизаветы II
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