Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдепе США обеспокоились соблюдением прав трудящихся в Армении
Экономика
В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости
Общество
Число преступлений в интернете в России за год выросло на треть
Спорт
Криштиану Роналду может летом покинуть «Ювентус»
Экономика
Девелоперы начали использовать для продаж «роботов-психологов»
Мир
Блинкен заявил об усилении поддержки Украины в сфере безопасности
Общество
В московском метро планируют установить почтоматы
Спорт
Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпиады в Пекине
Спорт
«Ливерпуль» выиграл у «Лейпцига» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Названы главные киберугрозы 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди главных киберугроз 2021 года специалисты выделяют распространение приема бэкдор в цепи поставок, взлом домашних систем для проникновения в офис, атаки на облачные платформы, а также мошенничества с мобильными платежами и QR-кодами. Таким прогнозом с «РИА Новости» 11 марта поделились эксперты компании-разработчика антивирусного ПО McAfee.

Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников
Эти сообщества находятся в открытом доступе, и злоумышленникам не составит труда использовать сведения из них

Прием бэкдор в цепи поставок, который IT-специалисты признают одним из наиболее опасных, использует доверенное ПО для обхода киберзащиты.

«В результате происходит кража или уничтожение данных, остановка работы критически важных систем с целью выкупа, организация сбоев системы, которые приводят к кинетическим повреждениям, или просто внедрение дополнительного вредоносного контента по всей сети организации для сохранения контроля даже после того, как первоначальная угроза, казалось бы, миновала», — говорится в материале.

В связи с переходом многих сотрудников на удаленную работу актуальной остается угроза взлома домашних систем. Нишей для кибепреступника могут стать нерегулярное обновление прошивки и функций защиты, слабая политика конфиденциальности, уязвимость систем и подверженность пользователей социальной инженерии.

«Чтобы скомпрометировать домашнюю среду, в 2021 году злоумышленники будут предпринимать различные атаки как на корпоративные, так и на потребительские устройства», — предупредили разработчики антивируса.

Кроме того, эксперты спрогнозировали поляризацию атак на облачные платформы, которые, как ожидается, станут либо «механизированными и широко распространенными», либо «изощренными и узкоспециализированными». Совершенствование корпоративной облачной безопасности вынудит злоумышленников вручную разрабатывать узконаправленные эксплойты для конкретных предприятий, пользователей и приложений, считают специалисты McAfee. Они также предостерегают, что в ближайшее время злоумышленники начнут подобным образом использовать поверхности атаки на устройствах, сетях и в облаке.

По мере того как популярность мобильных платежей растет, увеличивается и количество способов атаки на такие системы. В McAfee предполагают, что в 2021 году хакеры будут все чаще прибегать к схемам с QR-кодами и совершенствовать их с помощью методов социальной инженерии для получения доступа к персональным данным потребителей-жертв.

«Например, зная, что собственники предприятий хотят загрузить приложения для создания QR-кодов, злоумышленники будут заманивать пользователей с целью загрузки ими вредоносных поддельных приложений», — гласит прогноз.

Все таким же популярным направлением киберпреступности в 2021 году останутся методы социальной инженерии, полагают эксперты. Инструментом для этого служат социальные сети и мессенджеры, такие как LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Twitter. Как пишут специалисты, злоумышленники будут стремиться наладить взаимодействие с корпоративными сотрудниками и впоследствии скомпрометировать их. Разработчики антивирусной системы допускают, что за текущий год, атаки на платформах соцсетей станут еще более распространенными, особенно среди наиболее продвинутых злоумышленников.

Число преступлений в облaсти информaционно-телекоммуникaционных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по срaвнению с анaлогичным периодом прошлого года. Всего в течение дaнного периодa было зарегистрировaно 37,2 тыс. тaких преступлений, свидетельствует статистикa МВД России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021