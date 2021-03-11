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Основатель InfoWars потерял ноутбук с биткоинами на $561 млн

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Журналист-разоблачитель, основатель знаменитого конспирологического издания InfoWars Алекс Джонс потерял ноутбук с 10 тыс. биткоинов, передает телеканал «Известия».

Ещё в 2011-м биткоины Джонсу подарил ведущий Макс Кайзер, тогда одна виртуальная монета стоила всего $5. На сегодняшний день стоимость потерянных биткоинов оценивается в более чем $561 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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