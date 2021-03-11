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Вирусолог рассказал о втором годе пандемии

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Начавшийся год все еще пройдет под знаком пандемии, но пик ее в мире уже пройден, рассказал в интервью «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Пандемия постепенно идет к завершению. При этом не будет такого, что в один прекрасный день мы скажем — все, она закончилась», — отметил он.

По мнению вирусолога, заболеваемость будет падать, ее социальная значимость — уменьшаться, но угроза перегрузки системы здравоохранения, как это было год назад — уже очень маловероятный сценарий.

«При этом вирус останется с нами и продолжит циркулировать, но снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским, — подчеркнул Лукашев.

Весной в России еще может произойти подъем заболеваемости, считает он. Летом же ограничительные меры постепенно снимут. Что касается 2022 года, то он, по словам ученого, вряд ли будет сопоставим по угрозе с 2020-м и с 2021-м.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Всё самое плохое уже пройдено»

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