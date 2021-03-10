Прибыль компании «Лукойл» упала в четыре раза

Чистая прибыль компании «Лукойл» в 2020 году снизилась в четыре раза. По итогам IV квартала прошлого года доход составил менее 29,5 млрд рублей против почти 120 млрд рублей в 2019-м, сообщает телеканал «Известия». Помимо падения спроса, эксперты связывают отрицательное влияние на прибыль с убытками от обесценения активов, а также по курсовым разницам. Кроме того, согласно подсчетам негативные тенденции с прибылью сохраняются в I квартале 2021 года.

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