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Задержали главу минздрава Республики Алтай по обвинению в коррупции

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Задержаны глава минздрава Республики Алтай и его помощник. Чиновников подозревают в коррупции. Против фигурантов возбуждено несколько уголовных дел. Общую сумму откатов оценили в 4,6 млн рублей. Сергей Коваленко получал взятки от руководства трех компаний, сообщает телеканал «Известия». Он помогал заключать контракты на поставку медоборудования. Временно пост главы минздрава займет один из заместителей. Силовики провели обыски в ведомстве, в офисах компаний-поставщиков в Новосибирске, Кемерово и Барнауле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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