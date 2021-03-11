Twitter стал звездой новостной повестки дня неспроста. Компания не первый год игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении незаконного контента. По данным ведомства, сейчас на ресурсе насчитывается 3168 противоправных материалов: 2569 с призывами к самоубийству, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков. При этом регулятором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении подобных постов, но в отличие от других социальных сетей, Twitter не предпринял никаких действий по ограничению доступа к ним.

Последним ярким примером стало неисполнение сервисом требований Роскомнадзора о блокировке призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. Кроме того, если мы обратимся, например, к истории с локализацией персональных данных россиян, то увидим, что соцсетью никаких предписаний исполнено не было, а наложенный судом более года назад штраф в размере 4 млн рублей не оплачен. Поэтому примененные к Twitter меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы на территории РФ обоснованы.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда ряд иностранных IТ-компаний, работающих на территории РФ, систематически не исполняют требования российского законодательства. А ведь распространение недостоверного, противоправного и деструктивного контента в интернете имеет существенные негативные последствия как для общества в целом, так и для отдельных пользователей. Негативный контент может наносить и моральный, и реальный физический ущерб. В зоне повышенного риска — дети и люди с чувствительным психическим здоровьем.

Вопрос распространения противоправного контента активно обсуждается как в России, так и за рубежом. Для борьбы с недостоверной информацией во многих странах реализуются меры по противодействию незаконной деятельности в интернете. Проблема регулирования транснациональных IТ-компаний актуальна сегодня для большинства юрисдикций — над соответствующими законопроектами работают Великобритания, Евросоюз, США и другие государства. При этом, на мой взгляд, наибольших успехов в решении этого вопроса достигла Турция, которая в июле 2020 года обязала крупные иностранные онлайн-платформы оперативно удалять незаконный контент, иметь в стране официальные представительства и хранить данные турецких пользователей на своей территории.

Одним из наиболее успешных шагов, обеспечивших выполнение законов зарубежными цифровыми компаниями, стало решение турецких властей об ограничении коммерческой деятельности с недобросовестными игроками. Так, возможный запрет для турецких компаний размещать рекламу на площадках Facebook и Instagram вынудил последних заявить об открытии в Турции своих официальных представительств. Характерно, что штрафы в размере 10 млн турецких лир (около $1,2 млн), наложенные на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok в ноябре 2020 года, не произвели на IТ-гигантов должного влияния. Кроме штрафов и запрета на рекламу, турецкие власти вправе замедлить «злостным нарушителям» трафик, сделав работу их ресурсов некомфортной для пользователей. То есть, по сути, сделать то, что сегодня делает Роскомнадзор.

Несмотря на все сложности, зарубежные компании продолжают искать возможности работать на российском рынке. Например, Apple развивает сервис Apple TV, Netflix создает партнерство с «Национальной Медиа Группой». Кроме того, в прошлом году на российский рынок вышел крупнейший сервис по распространению музыки Spotify.

Потому сегодня, когда все безболезненные меры предприняты, и диалог исчерпался, по сути так и не начавшись, шаг Роскомнадзора по отношению к Twitter является, возможно, единственным способом принуждения к исполнению законных требований государства. Twitter следует выплатить штраф, удалить противоправный контент, и после этого компания сможет осуществлять свою работу в нормальном режиме. В то же время Роскомнадзору следует провести анализ причин, связанных со сбоем работы других интернет-ресурсов. В случае выявления связи между замедлением трафика и сбоем в работе сайтов нельзя допускать подобные ситуации в будущем.

Иностранные IT-компании, фактически оказывающие услуги пользователям на территории РФ, должны исполнять требования законодательства наравне с российскими. В этом нет абсолютно ничего удивительного и сверхъестественного. В настоящий момент отечественные и зарубежные компании имеют в России различную правовую и налоговую нагрузку. Ситуацию, когда они работают на российском рынке, получают прибыль, но не имеют представительства, не платят налоги в полном объеме и демонстративно не соблюдают наше законодательство, трудно назвать приемлемой.

Замедление трафика — это вынужденная мера. Именно поэтому необходимо и далее совершенствовать российское право в цифровой сфере, а для контроля его соблюдения у государства должен быть максимально широкий набор новых инструментов.

Автор — председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России

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