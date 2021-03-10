ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе

Пензенский подросток из Верхнего Ломова сознался в подготовке к стрельбе в школе. Теракт в учебном заведении пресекли сотрудники ФСБ. 16-летнего школьника отправили под домашний арест до 4 мая, сообщает телеканал «Известия». Атаку подросток планировал совершить в апреле. Подсудимый сообщил о личной неприязни к одноклассникам. Свою вину в подготовке к массовому убийству школьник не признал.

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