Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Мир
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила необходимость масштабной вакцинации от COVID-19 детей
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Экономика
Путин поручил направить средства штрафа «Норникеля» на благо Красноярского края
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»

ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе

0
Выделить главное
вкл
выкл

Пензенский подросток из Верхнего Ломова сознался в подготовке к стрельбе в школе. Теракт в учебном заведении пресекли сотрудники ФСБ. 16-летнего школьника отправили под домашний арест до 4 мая, сообщает телеканал «Известия». Атаку подросток планировал совершить в апреле. Подсудимый сообщил о личной неприязни к одноклассникам. Свою вину в подготовке к массовому убийству школьник не признал.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021