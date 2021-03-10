200 тыс. пользователей «Яндекса» регулярно занимаются благотворительностью

Количество пользователей сервисов «Яндекса», которые регулярно делают пожертвования в пользу благотворительных фондов, достигло 200 тыс. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, с которым «Известия» ознакомились в среду, 10 марта.

Бесплатные поездки на такси для маломобильных людей — часть социальной программы «Яндекса» «Помощь рядом». Возможность внести свой вклад в добрые дела появилась в декабре прошлого года, тогда пользователям Яндекс Go предложили округлять сумму поездки в большую сторону в пределах 10 рублей.

На сегодняшний день сумма пожертвований составляет уже 9,5 млн рублей. В 2021 году «Яндекс» каждый месяц будет добавлять 5 млн рублей к уже собранным средствам. Они идут на оплату поездок для подопечных благотворительных фондов, которым нужна помощь в передвижении.

«Всего за три месяца это начинание превратилось в масштабную инициативу системной благотворительности. Округление поездок подключается просто, для пользователя эти суммы незначительны, всего несколько рублей, но общий эффект существенный. (…) Теперь маломобильные смогут ездить на такси совершенно бесплатно, а значит не пропускать визиты к врачу, реабилитационные занятия или культурные мероприятия, особенно важные для тех, кому непросто передвигаться по городу», — прокомментировала руководитель социальной программы «Яндекса» «Помощь рядом» Ольга Никитушкина.

Сейчас бесплатные поездки на такси для маломобильных людей доступны подопечным 18 благотворительных фондов: «Подарок Ангелу», Spina bifida, «Хрупкие люди», «Живой», «Центр лечебной педагогики», «Галчонок», «Дом с маяком», ОРБИ, «Живи, малыш», «Взаимодействие», AdVita, «Движение вверх», «Перспективы», «Вера», «Развитие творческих инициатив», «Жизненный путь», «Настенька» и «Со-единение». В проекте участвует более 23 тыс. водителей с рейтингом не ниже 4,8: они подключили тарифы «Помощь детям» и «Помощь взрослым».

Кроме того, «Помощь рядом» бесплатно предоставляет фондам сервисы для бизнеса: Диск, Трекер, Облако, Телефонию, а также дает некоммерческим организациям гранты на размещение в рекламной сети «Яндекса».