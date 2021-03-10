Эмма Уотсон может отказаться от своей роли в новом «Гарри Поттере»

Эмма Уотсон может отказаться от роли Гермионы в новом фильме. Warner Bros. собирается снимать спин-офф к «Гарри Поттеру». Британская актриса окончательно не подтвердила своё участие. Для киностудии отказ Уотсон может быть выгоден, передает телеканал «Известия». Актрисе на замене придётся платить в разы меньше. Но эксперты из мира кино уверены, что без Эммы у картины не будет высоких рейтингов.

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