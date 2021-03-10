Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Экономика
«Норникель» выплатил рекордный штраф в 146,2 млрд рублей
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Экономика
За февраль 2021 года в России выдали рекордный объем ипотечных кредитов
Мир
Лавров заявил о результатах договоренностей Москвы и Эр-Риада в рамках ОПЕК+
Мир
Постпред России при ОЗХО обвинил организацию в двойных стандартах
Мир
В ДНР раскритиковали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Интернет
В Минсвязи назвали причину сбоя в работе «Ростелекома»

Спасатели помогают попавшим в снежную бурю жителям Оренбуржья

0
Выделить главное
вкл
выкл

На участках 13 дорог в Оренбуржье ограничили движение. В регионе метель и резкое понижение температуры. На трассах развернули 18 пунктов обогрева. В палатках водители могут выпить чай и зарядить гаджеты. МЧС работает в режиме повышенной готовности. За обстановкой на шоссе следят 68 специалистов. К выезду на места ЧП готовы 48 единиц техники, сообщает телеканал «Известия». Спасатели оказали помощь жителю села Тамар-Уткуль. Из-за снежной бури к пациенту не доехала скорая помощь. МЧС эвакуировало пенсионера на снегоходе. В Сорочинском районе спасатели нашли потерявшегося мужчину. К спецоперации подключили наряд ГИБДД. Молодой человек провёл на морозе более 6 часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021