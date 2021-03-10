Спасатели помогают попавшим в снежную бурю жителям Оренбуржья

На участках 13 дорог в Оренбуржье ограничили движение. В регионе метель и резкое понижение температуры. На трассах развернули 18 пунктов обогрева. В палатках водители могут выпить чай и зарядить гаджеты. МЧС работает в режиме повышенной готовности. За обстановкой на шоссе следят 68 специалистов. К выезду на места ЧП готовы 48 единиц техники, сообщает телеканал «Известия». Спасатели оказали помощь жителю села Тамар-Уткуль. Из-за снежной бури к пациенту не доехала скорая помощь. МЧС эвакуировало пенсионера на снегоходе. В Сорочинском районе спасатели нашли потерявшегося мужчину. К спецоперации подключили наряд ГИБДД. Молодой человек провёл на морозе более 6 часов.

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