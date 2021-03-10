Ремонт остановочных комплексов сорван в Биробиджане по вине подрядчика

Ни один из 14 остановочных комплексов в Биробиджане, которые начали ремонтировать в 2020 года, так и не сдан в эксплуатацию.

«По контракту подрядная организация должна была завершить работы до 15 ноября, — напомнил мэр Александр Головатый. — Все мыслимые и немыслимые сроки подрядная организация упустила».

Компанию оштрафовали, сообщает ИА ЕАОMedia. Мэрия подала в суд исковое заявление с требованием расторгнуть договор и признать подрядную организацию недобросовестным поставщиком услуг.