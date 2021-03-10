Умерла Людмила Лядова

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Композитор родилась в 1925 году в Свердловске в семье музыкантов. Уже в 11 лет выступала на концертах как пианистка. В конце 1940-х артистка стала знаменита как исполнительница, сообщает телеканал «Известия». Всесоюзную славу принесли песни собственного сочинения: «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли». Композиции исполняли ведущие артисты страны. Людмила Лядова скончалась в клинике после долгой болезни. Народной артистке было 95 лет.

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