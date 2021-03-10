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Путин поручил кабмину доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

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Владимир Путин поручил правительству доложить о ситуации с зарплатами бюджетников. Президент РФ обозначил кабмину срок до 20 апреля. Уровень оплаты не соответствует целевым показателям. Ранее на совещании Путину на низкие зарплаты пожаловалась учёный Анастасия Проскурина. По поручению президента кабмин должен усовершенствовать систему оплаты труда там, где есть проблемы, сообщает телеканал «Известия». Ответственным за исполнение поручения назначен Михаил Мишустин. Также Путин дал месяц на доработку поправок в закон о банкротстве. Ранее Минэкономразвития разработало законопроект, который должен сократить сроки и издержки процедур. Поправки обеспечат защиту интересов должника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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