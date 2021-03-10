Минувшая ночь в Москве стала самой холодной со времен ВОВ

Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной с начала весны. Температура в столице опустилась ниже –20 °С. Последний раз настолько холодное 10 марта регистрировали в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Известия». В 2020 году в этот день термометры показывали –4 °С. К концу недели жителей столицы ждёт резкое потепление. Днём 13 марта ожидается до 0 градусов. В воскресенье температура повысится до +2 °С.

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