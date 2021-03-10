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В России назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники

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Названы самые продаваемые в РФ кроссоверы и внедорожники. Аналитики выбрали временной промежуток за прошлые 10 лет. На первом месте среди популярных — Renault Duster, сообщает телеканал «Известия». Модель за данный период выбирали более 451 тыс. человек. На второй строчке — LADA 4×4, продано 395,7 тыс. машин. Замыкает тройку Chevrolet Niva, у авто 374 тыс. покупателей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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