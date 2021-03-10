Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни

Актер театра и кино Николай Сморчков скончался 6 марта в возрасте 90 лет. Он болел COVID-19. Об этом сообщила в среду, 10 марта, пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении.

Сморчков сыграл первую роль в 1951 году в фильме «Сельский врач». Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). С 1953 года работал в театре «Киноактер».

Он сыграл более 200 ролей, в том числе в фильмах «Верные друзья», «Война и мир», «Летят журавли», «Мы вас любим», «Кремлевские куранты» и другие.

В этот же день стало известно, что народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве. Ее госпитализировали с COVID-19 27 февраля. Врачи диагностировали у артистки 75-процентное поражение легких.