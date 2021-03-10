37% инвесторов полагаются на Twitter-профиль Илона Маска

Твиты Илона Маска стали руководством к действию для 37% инвесторов. Опрошенные хоть раз делали вклады, ориентируясь на сообщения миллиардера, передает телеканал «Известия». 16% всегда полагались на мнение Маска, делая вклады. В целом большинство относятся к изобретателю положительно. Почти половина считает Маска гением, 22% — «забавным», 12% назвали миллиардера безумцем в хорошем смысле.

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