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Власти Латвии анонсировали возобновление авиасообщений с РФ

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Латвия анонсировала возобновление авиаперевозок в Россию. Разрешены и чартерные рейсы в третьи страны. Речь идет о государствах, не входящих в Евросоюз. Власти отметили, что жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства, передает телеканал «Известия». Решение было принято и на фоне того, что полеты в третьи страны ранее разрешили Эстония и Литва.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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