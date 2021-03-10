Власти Латвии анонсировали возобновление авиасообщений с РФ

Латвия анонсировала возобновление авиаперевозок в Россию. Разрешены и чартерные рейсы в третьи страны. Речь идет о государствах, не входящих в Евросоюз. Власти отметили, что жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства, передает телеканал «Известия». Решение было принято и на фоне того, что полеты в третьи страны ранее разрешили Эстония и Литва.

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