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В северном полушарии спрогнозировали почти полугодовое лето к началу XXII века

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Китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария резкие климатические изменения к 2100 году. Результаты исследования опубликованы 8 марта на сайте Phys.org.

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Как сообщили специалисты, если не принять меры по уменьшению последствий изменения климата, через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — приводятся в исследовании слова одного из его авторов Юпинь Гуана.

Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, подчеркнули ученые.

Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, отмечается в результатах исследования. В частности, ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность.

В июле 2018 года заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что если не бороться с климатическими изменениями, то к концу века средняя температура на планете повысится на 8 градусов и многие территории затопит. Она добавила, что в случае потепления в России начнет таять вечная мерзлота, которая составляет более 60% территории страны.

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