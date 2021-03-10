В Якутии построили макет корабля из вселенной «Звездных войн»

В Якутии группа энтузиастов построила макет космического корабля из телесериала «Мандалорец», входящего во вселенную «Звёздных войн», передает телеканал «Известия».

Процесс строительства автор идеи Айаал Фёдоров публиковал в Сети. Модель до мелочей отстроена не только снаружи, но и внутри. Место пилота умельцы воссоздали по кадрам из фильма.

Всего над кораблем трудились пять человек. Корабль установили в парке «Урдэл» Якутска. Его длина составила 14 м, а ширина 10 м.

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