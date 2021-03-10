Европарламент одобрил программу для системы здравоохранения

Европарламент одобрил выделение дополнительных €5,1 млрд в бюджет ЕС, предназначенные для программы здравоохранение EU4Health, передает телеканал «Известия».

Среди целей программы: управление кризисом, готовность к пандемии. Важной задачей стало повышение доступности лекарств от рака, а также инвестирование в лечение онкологических заболеваний.

В рамках программы финансы распределят между странами. После одобрения Советом ЕС EU4Health вступит в силу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.