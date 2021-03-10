Греция может начать принимать туристов с 14 мая

Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России, передает телеканал «Известия».

Министр туризма страны Харис Теохарис уточнил, что Греция готова принять туристов «с полным протоколом» на лето 2021 года. Для этого они должны пройти вакцинацию от коронавируса, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19

При этом путешественники могут пройти выборочную проверку, как это было в 2020 году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом, по словам Теохариса, является применение экспресс-тестов. Благодаря этому не нужно будет соблюдать временную изоляцию на 24 часа (на время получения итогов анализов).

Кроме этого, министр напомнил, что туристам нужно будет соблюдать все правила, введенные в Греции в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.

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