Женщина и двое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае

В результате пожара в Краснодарском крае погибли женщина и двое детей. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пожар вспыхнул в квартире двухэтажного жилого дома в хуторе Северин в Тбилисском районе края. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 14 кв. м, пишет сайт kp.ru. На месте случившегося обнаружили тела троих человек — 29-летней женщины и двоих детей 2012 и 2019 годов рождения.

Кроме того, пострадал еще один человек. 26-летнего мужчину госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, отмечает REGNUM.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет НСН. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз для установления причины и очага возгорания, а также причин смерти женщины и детей.

9 марта сообщилось, что в Хабаровском крае за выходные зарегистрировано 43 пожара. Жертвами возгораний стали пять человек, в том числе двое детей.