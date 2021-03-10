Для жителей Подмосковья подготовили праздничную программу на Масленицу

Для жителей Московской области в честь Масленицы подготовили праздничную программу в музеях и домах культуры. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Так, в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» пройдут мастер-классы «Витражи: весна идет» и «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь», а также все желающие смогут посмотреть спектакль «Театр теней: «Лиса и заяц».

В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» подготовили детскую программу «Веселись, честной народ!».

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее запланирована театрализованная программа «Масленица — широкая боярыня», отмечает телеканал «360».

Как пишет RT, программу «Масленичные заигрыши» запланировали в культурно-досуговом центре «Рыболовский» в Раменском. В жуковском Дворце культуры представят концертную программу «Казаки в Жуковском».

Серпуховский историко-художественный музей проведет тематическую театрализованную экскурсию «Ожившие картины», мастер-класс по росписи дымковской народной игрушки, хороводы, игры, конкурсы и чаепитие с блинами, пишет РИАМО.

8 марта у православных христиан началась масленичная неделя. По православной пасхалии празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

В народной традиции Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста.

9 марта специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице, которая отмечается с 8 по 14 марта.