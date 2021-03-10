В Антарктике пингвин спасся от косаток в шлюпке с туристами

В Антарктике папуасский пингвин, спасаясь от преследовавших его косаток, запрыгнул в шлюпку к туристам. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает The Sun.

Необычная ситуация приключилась в проливе Герлаш. Ее свидетелем стали блогер Мэтт Карстен и его жена Анна. Они же сняли происходящее на видео и опубликовали его в Сети.

Косатки не давали пингвину скрыться, преследовали его, вынуждая метаться между ними и лодками туристов, пишет «Москва 24». В какой-то момент пингвин попытался забраться к ним в лодку и выпрыгнул из воды, но ударился о нее брюхом и вновь плюхнулся в воду. Животное не сдалось и со второй попытки смогло запрыгнуть к людям и спастись, отмечает телеканал «360».

В феврале сообщалось, что фотограф Ив Адамс впервые в истории сделал снимок желтого пингвина на острове Южная Георгия. Ученые полагают, что данная встреча участников экспедиции с желтым пингвином стала открытием нового пигмента перьев у птиц этого вида. Отмечается, что до этого морскую птицу необычного окраса видели только в 2012 году в Антарктиде.