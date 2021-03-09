Пробный лед зальют на ледовой арене во Дворце спорта в Калуге

На ледовой арене во Дворце спорта в Калуге в тестовом режиме зальют каток. Об этом стало известно во время рабочего совещания, которое губернатор региона Владислав Шапша провел на стройплощадке 9 марта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в систему охлаждения будущего катка специалисты закачали этиленгликоль. 10 марта начнется пробная заливка льда.

В ходе совещания также стало известно, что над ледовой ареной уже подвешен медиакуб, сборка экранов завершена. В скором времени начнутся пусконаладочные работы. На трибунах Дворца спорта рабочие приступили к установке кресел, пишет газета «Весть».

Ведутся и другие работы. Например, над 50-метровым бассейном завершается монтаж системы вентиляции, а на прилегающей территории, со стороны улицы Баррикад, подходит к концу укладка плитки.