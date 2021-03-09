Франция объявила о старте военных учений в космосе

Французские военнослужащие Франции впервые в истории вооруженных сил страны приступили к учениям в космосе. Об этом 9 марта, во вторник, сообщила газета Les Echos.

Учения носят название AsterX в честь французского спутника Asterix, который был запущен в 1965 году.

В процессе учений будет осуществлена проверка возможностей реагирования соответствующих подразделений на потенциально опасные события, такие как обнаружение в космическом пространстве угрожающих объектов или спутников-шпионов.

Глава командования Космических сил Франции Мишель Фридлинг назвал учения «тест-стрессом для систем», отметив, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всей Европы.

Согласно опубликованным данным, участниками AsterX также являются Космические силы США и космические агентства ФРГ. Сообщается, что учения будут проходить до пятницы, 12 марта.

В феврале 2020 года Франция присоединилась к инициативе по сотрудничеству «Объединенные космические операции» (CSpO). По словам министра обороны страны Флоранс Парли, вместе с шестью союзниками Париж предпринимает меры по укреплению и координации действий в космосе.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва при этом неоднократно называла недопустими милитаризацию космического пространства.