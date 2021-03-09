Ровно год назад произошел мировой обвал цен на нефть

Исполняется год мировому кризису цен на нефть. 9 марта 2020 года стоимость Brent обвалилась на треть. За бочку североамериканской смеси давали $31,2. Причины удешевления — снижение спроса из-за пандемии перепроизводство нефти срыв сделки ОПЕК+. В апреле на бирже Нью-Йорка зафиксирована отрицательная цена. Впрочем, стоимость нефти ниже нуля — это парадокс спекулятивных фьючерсных торгов и он не был напрямую связан с реальной ценой сырья, хотя и отражал общую ситуацию перепроизводства нефти на мировом рынке, передает телеканал «Известия». С мая ОПЕК+ по новой сделке снизила добычу на 9,7 млн барр. Цены на нефть в итоге удалось стабилизировать и вернуть в рост. Сейчас цена — больше $67, что в 1,5 раза выше цены отсечения. Валютные резервы РФ вновь в режиме пополнения. По заявлению экспертов, кризис 2020 доказал, что экономика РФ стала устойчивой. Доходы страны связаны с ценой сырья, но тотальной зависимости нет. Зарубежные аналитики: Россия лучше многих перенесла кризис.

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