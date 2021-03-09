Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

Ровно год назад произошел мировой обвал цен на нефть

0
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняется год мировому кризису цен на нефть. 9 марта 2020 года стоимость Brent обвалилась на треть. За бочку североамериканской смеси давали $31,2. Причины удешевления — снижение спроса из-за пандемии перепроизводство нефти срыв сделки ОПЕК+. В апреле на бирже Нью-Йорка зафиксирована отрицательная цена. Впрочем, стоимость нефти ниже нуля — это парадокс спекулятивных фьючерсных торгов и он не был напрямую связан с реальной ценой сырья, хотя и отражал общую ситуацию перепроизводства нефти на мировом рынке, передает телеканал «Известия». С мая ОПЕК+ по новой сделке снизила добычу на 9,7 млн барр. Цены на нефть в итоге удалось стабилизировать и вернуть в рост. Сейчас цена — больше $67, что в 1,5 раза выше цены отсечения. Валютные резервы РФ вновь в режиме пополнения. По заявлению экспертов, кризис 2020 доказал, что экономика РФ стала устойчивой. Доходы страны связаны с ценой сырья, но тотальной зависимости нет. Зарубежные аналитики: Россия лучше многих перенесла кризис.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021