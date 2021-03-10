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Переломные моменты: лучшие кадры 2020 года

Названы финалисты конкурса фотожурналистов World Press Photo
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Lincoln Emancipation Memorial Debate, Evelyn Hockstein, United States
Фото: World Press Photo 2021/Evelyn Hockstein
Жюри крупнейшего международного конкурса фотожурналистов World Press Photo определилось с финалистами, которым удалось поймать в объектив самые знаковые события 2020 года. Борьба Анаис против оскорбительного для афроамериканцев памятника Линкольну в Вашингтоне и другие работы претендентов на победу – в фотогалерее «Известий»
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Title: Leaving Home in Nagorno-Karabakh , Valery Melnikov, Russia, Sputnik
Фото: World Press Photo 2021/Valery Melnikov/Sputnik
Азат Геворкян и его жена Анаик прощаются со своим домом в Лачине. Они были вынуждены его покинуть во время последнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, так как часть земель в результате отошла Азербайджану
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Title: The First Embrace , Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures
Фото: World Press Photo 2021/Mads Nissen Politiken/Panos Pictures
85-летняя Роза Лузия Лунарди обнимает медсестру в доме престарелых в бразильском Сан-Паулу. Это были первые объятия Розы после 5-месячной изоляции. С началом пандемии в марте дома престарелых по всей стране закрыли свои двери для посетителей, миллионы бразильцев не могли навещать своих пожилых родственников
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Title: Fighting Locust Invasion in East Africa, Luis Tato, Spain
Фото: World Press Photo 2021/Luis Tato
Генри Ленаяса, глава кенийского поселения Арчерс Пост, пытается разогнать рой пустынной саранчи, которая опустошает пастбища по всей Восточной Африке. Нашествие вредителей стало самым мощным за последние 70 лет и наряду с пандемией до крайности усугубило продовольственный кризис в африканских странах
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Title: Injured Man After Port Explosion in Beirut, Lorenzo Tugnoli, Italy, Contrasto for The Washington Post
Фото: World Press Photo 2021/Lorenzo Tugnoli Contrasto for The Washington Post
Житель Бейрута после августовского взрыва в порту, который снес полгорода - около 6 тыс. зданий оказались разрушены, по меньшей мере 190 человек погибли, еще 6 тыс. получили ранения, 300 тыс. были эвакуированы
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Caption: Flint Jaguars team star Taevion Rushing jumps from one locker to another in the team locker room before the last regular season game of his high school basketball career, on 24 February 2020. He aims to go on to play basketball at a junior college.
Фото: World Press Photo 2021/Chris Donovan
Баскетбольная команда Flint Jaguars – одно из объединений, которое помогает городу выжить. Флинт – место рождения корпорации General Motors – пытается предотвратить массовую миграцию, вызванную кризисом в автомобильной промышленности, здравоохранении, городском водоснабжении. Баскетбол – неотъемлемая часть местной культуры, когда-то здесь были воспитаны десятки спортивных звезд. В 2017 г. Flint Jaguars объединила команды двух последних школ, оставшихся в городе
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Title: Habibi © Antonio Faccilongo, Italy, Getty Reportage,
Фото: World Press Photo 2021/Antonio Faccilongo/Getty Reportage
Заключенным в израильские тюрьмы палестинцам разрешается общаться с близкими только по телефону через прозрачную перегородку, любой физический контакт запрещен. Исключения делают только для детей младше 10 лет, им дают в конце каждого посещения 10 минут, чтобы обнять отцов. Арестанты, севшие на длительные сроки, пытаются продолжить род, передавая сперму на волю с презентами для детей – в обертках от конфет, шоколадках, ручках. Муж Аммы Элиан осужден на пожизненное заключение, однако ей удалось родить от него близнецов с помощью ЭКО
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Title: Paradise Lost, Valery Melnikov, Russia, Sputnik
Фото: World Press Photo 2021/Valery Melnikov/Sputnik
Житель поселка Карегах в Нагорном Карабахе поджег дом перед тем, как покинуть его навсегда
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Doctor Peyo and Mister Hassen © Jérémy Lempin, France
Фото: World Press Photo 2021/Jérémy Lempin
24-летняя Манон, страдающая от онкологического заболевания, ее сын Итан и Пейо – лошадь, которая помогает пациентам хосписа во французском Кале снять стресс, облегчить боль и нормализовать физическое состояние. Пейо каждый месяц обслуживает около двух десятков пациентов
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Islamic State’s Yazidi Survivors , Maya Alleruzzo, United States, Associated Press
Фото: World Press Photo 2021/Maya Alleruzzo for Associated Press
Тысячи езидов числятся пропавшими без вести в Ираке после нападений в 2014 г. боевиков «Исламского государства», запрещенного в России. Захватчики угоняли местных жителей в рабство, продавали и покупали по $50 за человека. После освобождения территории от боевиков из плена было освобождено около 3,5 тыс. рабов
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Title: The Aftermath of the North East Delhi Riot, Zishaan A Latif, India
Фото: World Press Photo 2021/Zishaan A Latif
Так выглядит одна из квартир в Дели после погромов, спровоцированных принятием нового закона о гражданстве Индии, который предусматривает упрощение процедуры для немусульман из ряда государств Южной Азии, столкнувшихся с притеснениями на родине. Несогласные с законом индийские мусульмане организовали акции протеста. Все это вылилось в ожесточенные столкновения и мусульманские погромы с десятками жертв
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Title: Sakhawood, Alexey Vasilyev, Russia
Фото: World Press Photo 2021/Alexey Vasilyev
«Сахавуд» – центр киноиндустрии в Республике Саха. Производство фильмов здесь успешно развивается с 1990-х годов, жанры – от романтических комедий до сказок и фэнтези по мотивам местных легенд. У многих актеров нет профессионального образования, тем не менее, плоды творчества местных кинематографистов пользуются в регионе большой популярностью. А в последние годы якутское кино вышло на международный уровень и получило многочисленные награды
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Title: California Sea Lion Plays with Mask © Ralph Pace, United States
Фото: World Press Photo 2021/Ralph Pace
Любопытный морской лев в разгар пандемии у берегов Калифорнии. Ношение масок на открытом воздухе во многих странах мира в прошлом году было обязательным. В результате путешественники оставили после себя на природе горы мусора, содержащего пластик, который птицы, рыбы, морские млекопитающие принимают за пищу и поедают
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Title: One Way to Fight Climate Change: Make Your Own Glaciers
Фото: World Press Photo 2021/Ciril Jazbec, Slovenia for National Geographic
Большинство деревень в регионе Ладакх на севере Индии сталкиваются с острой нехваткой воды из-за глобального потепления и отступления ледников. Особенно остро проблема стоит весной – во время посевной. Местный инженер Сонам Вангчук придумал, как создавать искусственные ледники в виде буддийских религиозных ступ. Их делают зимой, спуская талую воду с гор по подземным трубам. Последняя секция ставится вертикально, в итоге под большим напором вода начинает бить фонтаном и замерзает. Весной лед начинает таять и питать влагой землю. В 2020 г. такие сооружения появились в 26 деревнях, в настоящее время строительство идет еще в 50 деревнях
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Title: Cross-Border Love © Roland Schmid, Switzerland
Фото: World Press Photo 2021/Roland Schmid
Из-за пандемии Швейцария закрыла свои границы впервые со времен Второй мировой войны. Десятилетиями жители приграничных районов свободно перемещались между соседними странами. В 2020-м им пришлось проявить смекалку, чтобы придумать, как увидеться с близкими
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Title: Trapped in Greece Angelos Tzortzinis, Greece, partially funded by the Magnum Foundation
Фото: World Press Photo 2021/Angelos Tzortzinis partially funded by the Magnum Foundation
Греческие острова Самос и Лесбос стали пристанищем для десятков тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана в разгар пандемии, когда все границы закрылись. И местные жители, и мигранты устраивали множественные акции протеста. Первые – против размещения рядом с их жилищами временных лагерей, вторые – требовали пропустить их на материк
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Title: Rescue of Giraffes from Flooding Island © Ami Vitale, United States, for CNN
Фото: World Press Photo 2021/Ami Vitale for CNN
Жирафа Ротшильда – представителя самого редкого и высокого вида жирафов – перевозят на специально построенной барже в безопасное место с затопленного из-за проливных дождей острова Лонгичаро в Кении. Приманить пищей животных не получилось – они были сыты, так как благодаря осадкам растительность на острове имелась в изобилии. Пришлось применить транквилизаторы, что для жирафов бывает очень опасно – они рискуют подавиться собственной слюной и получить повреждение мозга из-за изменения артериального давления. Поэтому на протяжении всей операции рядом с переселенцами дежурил ветеринар
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Title: Taal Volcano Eruption © Ezra Acayan, Philippines
Фото: World Press Photo 2021/Ezra Acayan
От извержения вулкана Тааль на Филиппинах, случившегося в январе 2020-го, пострадали почти 750 тыс. человек. Ущерб, нанесенный стране, оценивается примерно в $70 миллионов
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Title: The ‘Ameriguns’ © Gabriele Galimberti, Italy, for National Geographic
Фото: World Press Photo 2021/Gabriele Galimberti for National Geographic
Половина всего огнестрельного оружия в мире, находящегося в частных руках мирных граждан, по данным швейцарских исследователей из Small Arms Survey, сосредоточена в США. Здесь на 328 млн человек приходится 393 млн единиц оружия. Право собственности на оружие гарантируется второй поправкой к Конституции США, принятой в 1791 году и до сих пор вызывающей споры. Между тем, Штаты являются мировым лидером по массовым расстрелам, только в 2020 г. их было совершено 633
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Title: Tour of Poland Cycling Crash Tomasz Markowski, Poland
Фото: World Press Photo 2021/Tomasz Markowski
Нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, лидировавший в гонке первого этапа «Тура Польши», нарушил правила и прижал к барьеру гонщика Фабио Якобсена. Соперник на скорости в 80 км/ч перелетел через ограждение и был признан победителем, нарушителя дисквалифицировали
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Title: Port Explosion in Beirut Lorenzo Tugnoli, Italy, Contrasto
Фото: World Press Photo 2021/Lorenzo Tugnoli_Contrasto for The Washington Post
4 августа 2020 г. около 18:00 мощный взрыв сотряс Бейрут – в порту во время сварочных работ сдетонировали хранящиеся там 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Иорданские сейсмологи, сообщили, что по мощности он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5
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