Переломные моменты: лучшие кадры 2020 года

Большинство деревень в регионе Ладакх на севере Индии сталкиваются с острой нехваткой воды из-за глобального потепления и отступления ледников. Особенно остро проблема стоит весной – во время посевной. Местный инженер Сонам Вангчук придумал, как создавать искусственные ледники в виде буддийских религиозных ступ. Их делают зимой, спуская талую воду с гор по подземным трубам. Последняя секция ставится вертикально, в итоге под большим напором вода начинает бить фонтаном и замерзает. Весной лед начинает таять и питать влагой землю. В 2020 г. такие сооружения появились в 26 деревнях, в настоящее время строительство идет еще в 50 деревнях