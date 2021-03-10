Переломные моменты: лучшие кадры 2020 года

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Названы финалисты конкурса фотожурналистов World Press Photo
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Фото: World Press Photo 2021/Evelyn Hockstein
Жюри крупнейшего международного конкурса фотожурналистов World Press Photo определилось с финалистами, которым удалось поймать в объектив самые знаковые события 2020 года. Борьба Анаис против оскорбительного для афроамериканцев памятника Линкольну в Вашингтоне и другие работы претендентов на победу – в фотогалерее «Известий»
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Фото: World Press Photo 2021/Valery Melnikov/Sputnik
Азат Геворкян и его жена Анаик прощаются со своим домом в Лачине. Они были вынуждены его покинуть во время последнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, так как часть земель в результате отошла Азербайджану
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Фото: World Press Photo 2021/Mads Nissen Politiken/Panos Pictures
85-летняя Роза Лузия Лунарди обнимает медсестру в доме престарелых в бразильском Сан-Паулу. Это были первые объятия Розы после 5-месячной изоляции. С началом пандемии в марте дома престарелых по всей стране закрыли свои двери для посетителей, миллионы бразильцев не могли навещать своих пожилых родственников
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Фото: World Press Photo 2021/Luis Tato
Генри Ленаяса, глава кенийского поселения Арчерс Пост, пытается разогнать рой пустынной саранчи, которая опустошает пастбища по всей Восточной Африке. Нашествие вредителей стало самым мощным за последние 70 лет и наряду с пандемией до крайности усугубило продовольственный кризис в африканских странах
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Фото: World Press Photo 2021/Lorenzo Tugnoli Contrasto for The Washington Post
Житель Бейрута после августовского взрыва в порту, который снес полгорода - около 6 тыс. зданий оказались разрушены, по меньшей мере 190 человек погибли, еще 6 тыс. получили ранения, 300 тыс. были эвакуированы
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Фото: World Press Photo 2021/Chris Donovan
Баскетбольная команда Flint Jaguars – одно из объединений, которое помогает городу выжить. Флинт – место рождения корпорации General Motors – пытается предотвратить массовую миграцию, вызванную кризисом в автомобильной промышленности, здравоохранении, городском водоснабжении. Баскетбол – неотъемлемая часть местной культуры, когда-то здесь были воспитаны десятки спортивных звезд. В 2017 г. Flint Jaguars объединила команды двух последних школ, оставшихся в городе
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Фото: World Press Photo 2021/Antonio Faccilongo/Getty Reportage
Заключенным в израильские тюрьмы палестинцам разрешается общаться с близкими только по телефону через прозрачную перегородку, любой физический контакт запрещен. Исключения делают только для детей младше 10 лет, им дают в конце каждого посещения 10 минут, чтобы обнять отцов. Арестанты, севшие на длительные сроки, пытаются продолжить род, передавая сперму на волю с презентами для детей – в обертках от конфет, шоколадках, ручках. Муж Аммы Элиан осужден на пожизненное заключение, однако ей удалось родить от него близнецов с помощью ЭКО
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Фото: World Press Photo 2021/Valery Melnikov/Sputnik
Житель поселка Карегах в Нагорном Карабахе поджег дом перед тем, как покинуть его навсегда
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Фото: World Press Photo 2021/Jérémy Lempin
24-летняя Манон, страдающая от онкологического заболевания, ее сын Итан и Пейо – лошадь, которая помогает пациентам хосписа во французском Кале снять стресс, облегчить боль и нормализовать физическое состояние. Пейо каждый месяц обслуживает около двух десятков пациентов
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Фото: World Press Photo 2021/Maya Alleruzzo for Associated Press
Тысячи езидов числятся пропавшими без вести в Ираке после нападений в 2014 г. боевиков «Исламского государства», запрещенного в России. Захватчики угоняли местных жителей в рабство, продавали и покупали по $50 за человека. После освобождения территории от боевиков из плена было освобождено около 3,5 тыс. рабов
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Фото: World Press Photo 2021/Zishaan A Latif
Так выглядит одна из квартир в Дели после погромов, спровоцированных принятием нового закона о гражданстве Индии, который предусматривает упрощение процедуры для немусульман из ряда государств Южной Азии, столкнувшихся с притеснениями на родине. Несогласные с законом индийские мусульмане организовали акции протеста. Все это вылилось в ожесточенные столкновения и мусульманские погромы с десятками жертв
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Фото: World Press Photo 2021/Alexey Vasilyev
«Сахавуд» – центр киноиндустрии в Республике Саха. Производство фильмов здесь успешно развивается с 1990-х годов, жанры – от романтических комедий до сказок и фэнтези по мотивам местных легенд. У многих актеров нет профессионального образования, тем не менее, плоды творчества местных кинематографистов пользуются в регионе большой популярностью. А в последние годы якутское кино вышло на международный уровень и получило многочисленные награды
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Фото: World Press Photo 2021/Ralph Pace
Любопытный морской лев в разгар пандемии у берегов Калифорнии. Ношение масок на открытом воздухе во многих странах мира в прошлом году было обязательным. В результате путешественники оставили после себя на природе горы мусора, содержащего пластик, который птицы, рыбы, морские млекопитающие принимают за пищу и поедают
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Фото: World Press Photo 2021/Ciril Jazbec, Slovenia for National Geographic
Большинство деревень в регионе Ладакх на севере Индии сталкиваются с острой нехваткой воды из-за глобального потепления и отступления ледников. Особенно остро проблема стоит весной – во время посевной. Местный инженер Сонам Вангчук придумал, как создавать искусственные ледники в виде буддийских религиозных ступ. Их делают зимой, спуская талую воду с гор по подземным трубам. Последняя секция ставится вертикально, в итоге под большим напором вода начинает бить фонтаном и замерзает. Весной лед начинает таять и питать влагой землю. В 2020 г. такие сооружения появились в 26 деревнях, в настоящее время строительство идет еще в 50 деревнях
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Фото: World Press Photo 2021/Roland Schmid
Из-за пандемии Швейцария закрыла свои границы впервые со времен Второй мировой войны. Десятилетиями жители приграничных районов свободно перемещались между соседними странами. В 2020-м им пришлось проявить смекалку, чтобы придумать, как увидеться с близкими
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Фото: World Press Photo 2021/Angelos Tzortzinis partially funded by the Magnum Foundation
Греческие острова Самос и Лесбос стали пристанищем для десятков тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана в разгар пандемии, когда все границы закрылись. И местные жители, и мигранты устраивали множественные акции протеста. Первые – против размещения рядом с их жилищами временных лагерей, вторые – требовали пропустить их на материк
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Фото: World Press Photo 2021/Ami Vitale for CNN
Жирафа Ротшильда – представителя самого редкого и высокого вида жирафов – перевозят на специально построенной барже в безопасное место с затопленного из-за проливных дождей острова Лонгичаро в Кении. Приманить пищей животных не получилось – они были сыты, так как благодаря осадкам растительность на острове имелась в изобилии. Пришлось применить транквилизаторы, что для жирафов бывает очень опасно – они рискуют подавиться собственной слюной и получить повреждение мозга из-за изменения артериального давления. Поэтому на протяжении всей операции рядом с переселенцами дежурил ветеринар
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Фото: World Press Photo 2021/Ezra Acayan
От извержения вулкана Тааль на Филиппинах, случившегося в январе 2020-го, пострадали почти 750 тыс. человек. Ущерб, нанесенный стране, оценивается примерно в $70 миллионов
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Фото: World Press Photo 2021/Gabriele Galimberti for National Geographic
Половина всего огнестрельного оружия в мире, находящегося в частных руках мирных граждан, по данным швейцарских исследователей из Small Arms Survey, сосредоточена в США. Здесь на 328 млн человек приходится 393 млн единиц оружия. Право собственности на оружие гарантируется второй поправкой к Конституции США, принятой в 1791 году и до сих пор вызывающей споры. Между тем, Штаты являются мировым лидером по массовым расстрелам, только в 2020 г. их было совершено 633
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Фото: World Press Photo 2021/Tomasz Markowski
Нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, лидировавший в гонке первого этапа «Тура Польши», нарушил правила и прижал к барьеру гонщика Фабио Якобсена. Соперник на скорости в 80 км/ч перелетел через ограждение и был признан победителем, нарушителя дисквалифицировали
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Фото: World Press Photo 2021/Lorenzo Tugnoli_Contrasto for The Washington Post
4 августа 2020 г. около 18:00 мощный взрыв сотряс Бейрут – в порту во время сварочных работ сдетонировали хранящиеся там 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Иорданские сейсмологи, сообщили, что по мощности он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5
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