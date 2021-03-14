Защитные купола: как проходит служба в колонии строгого режима

Церковь Анастасии Узорешительницы при ИТК № 6 в городе Рославле — самый большой храм на территории исправительных учреждений Смоленской области. Ее прихожане — опасные преступники. Чем живет местный приход — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Александр Губарев
Деревянный храм заключенные возвели своими руками на средства, выделенные благотворителями
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Фото: Александр Губарев
Церковь освятили 8 декабря 2011 года
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Фото: Александр Губарев
Ранее православные богослужения для осужденных проводили в этом помещении с видом на тюремный двор
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Фото: Александр Губарев
Иерей Олег Цыганов ездит на службу из Смоленска
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Фото: Александр Губарев
Батюшка всегда привозит для прихожан подарки — книги, печенье, зубную пасту и другие разрешенные мелочи. Чтобы попасть в храм, ему нужно пройти досмотр на КПП
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Фото: Александр Губарев
Некоторые заключенные приходят в храм только из-за небольших поблажек и презентов
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Фото: Александр Губарев
В колонии отбывают срок люди, совершившие тяжкие преступления
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Фото: Александр Губарев
На исповеди они рассказывают батюшке о своих грехах, некоторые записывают признания на бумаге
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Фото: Александр Губарев
Во время службы осужденные помогают священникам
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Фото: Александр Губарев
Иногда в ней принимают участие и женщины — они поют
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Фото: Александр Губарев
Священники во время службы должны быть абсолютно здоровы
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Фото: Александр Губарев
Иммунитет у осужденных ослаблен, поэтому они могут легко подхватить какой-нибудь вирус
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Фото: Александр Губарев
В храме есть своя колокольня, звонарь — также прихожанин храма
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Фото: Александр Губарев
В храме во время богослужения всегда присутствует сотрудник ФСИН, который следит за порядком
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Фото: Александр Губарев
Чаще всего прихожане молятся о здравии своих родных и близких, а также о скорейшем освобождении
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Фото: Александр Губарев
Приход храма Анастасии Узорешительницы — в сборе после богослужения
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Фото: Александр Губарев
В тюрьме некоторые заключенные открывают в себе новые таланты. Один из прихожан нарисовал иконы, которые подарили Воскресенской церкви в Смоленске
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Фото: Александр Губарев
Многие прихожане говорят, что раскаялись в своих грехах и исправились
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Фото: Александр Губарев
Однако некоторые вскоре после освобождения возвращаются обратно
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