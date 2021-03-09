Яблоки неизвестного происхождения уничтожили в Рязанской области
В городе Сасово в Рязанской области обнаружили партию яблок без маркировки. Она была запрещена к ввозу. Всего найдено 11 кг яблок неизвестного происхождения.
Как рассказали порталу 62INFO.ru в региональном Россельхознадзоре, фрукты обнаружили во время рейда на оптово-розничной базе. У груза не было документов, подтверждающих законность ввоза продукции, а маркировку с упаковки удалили.
Яблоки изъяли с базы и уничтожили механическим способом.