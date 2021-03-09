Приговоры бывшего президента Бразилии аннулированы судом

Суд аннулировал приговоры экс-президенту Бразилии. Луиса Инасиу Лулу да Сильву обвиняли в коррупции и в отмывании денег. Дело будет пересмотрено в суде федерального округа, передает телеканал «Известия». Лула да Силва был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. Впоследствии экс-президента освободили из-под стражи. Сам политик отвергает все предъявленные обвинения, считая их политически мотивированными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.