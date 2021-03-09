Республиканцы потребуют импичмент обвиненному в домогательствах Куомо

Республиканцы потребуют импичмент губернатору Нью-Йорка. Партия готовится внести резолюцию. Эндрю Куомо обвиняют в домогательствах, передает телеканал «Известия». О неподобающем поведении заявили несколько женщин. В свою очередь Куомо считает, что его поведение ошибочно приняли за флирт. Расследование начала генпрокуратура штата. Вопрос об отставке губернатора пока не решен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.