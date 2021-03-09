Удмуртии выделят еще 441 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд ЖКХ одобрил заявку Удмуртии на выделение средств на расселение аварийного жилья. Республика получит на эти цели еще 441 млн рублей. Порядка 91 млн рублей уже поступило.

По словам республиканского министра строительства Дмитрия Сурнина, которые приводит ИА «Сусанин», это не дополнительные деньги к тем 3,5 млрд рублей, выделенным фондом на реализацию программы. Это средства из той же суммы, просто республика реализует программу ускоренными темпами.

Так, сказал министр, в этом году в Удмуртии должны расселить 16 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 863 человека. С 1 января 2021 года из ветхих домов уже переселили 56 человек. Программа расселения реализуется в 13 городах Удмуртии.