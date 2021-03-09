СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове

Уголовное дело возбуждено по факту ранения девочки в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте СУ СК по Московской области.

«По факту хлопка газа в жилом доме и травмирования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в публикации.

Следствие установило, что газовый котел в доме был установлен с нарушением норм и требований безопасности.

Следователи провели допрос свидетелей, изъяли газовый котел и необходимую документацию в эксплуатирующих компаниях. Планируется назначение пожарно-технической и взрыво-технической экспертиз.

О взрыве газа, который произошел в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов, стало известно 7 марта. В результате ЧП частично обрушились несущие конструкции здания.

Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами. Она была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.