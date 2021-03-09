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Почти 30 км дорог обновят за 2021 год в Набережных Челнах

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В Татарстане в Набережночелнинской агломерации за 2021 год планируется отремонтировать 29,2 км автодорог. Работы будут проводиться по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшее время начнутся работы на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан. Общая протяженность участка – 2 км. Планируется уложить новый верхний слой из высокопрочной асфальтобетонной смеси по технологии объемного проектирования.

Как отмечает ИА «Татар-информ», после ремонта всех запланированных на этот год дорог в Набережночелнинской агломерации доля трасс в нормативном состоянии в этой агломерации достигнет 81%.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в Казани рекультивируют и превратят в рекреационную зону иловые поля. Сейчас власти прорабатывают возможность включить этот проект в нацпроект «Экология».

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