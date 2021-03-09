Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность

Церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера «Фугаку» в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе состоялась во вторник, 9 марта.

Отмечается, что изначально планировалось ввести суперкомпьютер в полный рабочий цикл в апреле, однако процесс решено было ускорить в том числе из-за необходимости провести экстренные исследования, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«Фугаку» частично был запущен еще в апреле 2020 года. В июне его признали самым быстрым в мире эксперты международного проекта «Топ-500», которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете. При этом в ноябре этот статус вторично подтвердили, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Института естественных наук. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду.

28 июля 2020 года в США сообщили, что начнут использовать для анализа данных о COVID-19 «самый быстродействующий суперкомпьютер в Соединенных Штатах Summit, который находится в Национальной лаборатории США». Он принадлежит Министерству энергетики и находится в Ок-Ридже (штат Теннесси).