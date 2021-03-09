Список полностью доступных для туристов стран назвали в ООН

Из-за пандемии коронавируса иностранные туристы смогут без ограничений попасть только в пять стран: Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию. Об этом стало известно 8 марта из отчета Всемирной туристической организации (UNWTO), передает телеканал «Известия».

Отмечается, что к февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично. При этом 70 стран требует от въезжающих туристов прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.

В докладе UNWTO указывается, что распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры вплоть до закрытия границ.

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