В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен заявила 8 марта на брифинге в Женеве о полной поддержке идеи электронной сертификации вакцинации от коронавируса, передает телеканал телеканал «Известия».

По ее мнению, такая процедура способствует безопасности и эффективности, а в документах будет подробная информация о вводимом препарате.

При этом она отметила, что сертификация должна обеспечивать сохранность личной информации.

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