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В Забайкалье сошли с рельсов 20 вагонов с углем

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В Забайкальском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили пресс-службе Забайкальской железной дороги.

ЧП произошло в понедельник, 8 марта, на перегоне Чичатка — Жанна в Могочинском районе. Сошли вагоны с углем поезда №9694. В результате был нарушен габарит нечетного пути. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, было приостановлено в четном и нечетном направлении.

На место прибыли два аварийно-восстановительных поезда, отмечает «Москва 24». Всего к восстановительным работам привлечено 194 человека и 29 единиц техники. Причины схода устанавливаются, пишет REGNUM. Как пишет RT, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

В связи с произошедшим задерживается пассажирский поезд № 61 сообщением Владивосток — Москва. Ожидаются задержки поездов № 11 сообщением Владивосток — Самара, № 2 сообщением Москва — Владивосток и № 391 сообщением Благовещенск — Чита.

В конце февраля на железной дороге в Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем.

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