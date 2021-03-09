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В отрасли сообщили об уходе ненадежных девелоперов со столичного рынка

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В 2020 году со столичного рынка ушли практически все мелкие ненадежные застройщики. Оставшиеся крупные игроки увеличили долю сданных вовремя новостроек в 2020 году на 5%, доведя эту цифру до 62%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

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Даже несмотря на коронакризис и приостановку строек весной на целый месяц, в 2020 году доля сданных в срок объектов на рынке столичных новостроек массового сегмента выросла на 5%, сообщила «Известиям» управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. Этот параметр достиг 62,1% против 57% в 2019-м, уточнила она.

Доля проектов со своевременным вводом действительно растет: девелоперы стремятся соблюдать сроки и долгострои уходят в прошлое. Реформа долевого строительства вымыла с рынка случайных игроков, а для оставшихся сроки сдачи объектов становятся способом борьбы за клиента, сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

«Необходимо отметить комплекс мер, который по поручению президента был разработан в прошлом году: это и дополнительное финансирование на решение проблемы обманутых дольщиков, и субсидирование процентной ставки застройщикам, и еще целый ряд решений по поддержке отрасли. Кроме того, положительное влияние оказал переход на проектное финансирование, которое позволило снизить риск появления новых обманутых граждан, — сказал «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в 2020 году были признаны банкротами 162 застройщика, которые возводят 374 дома общей площадью 2,4 млн кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года число банкротств снизилось на 12%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стенам помогают: с рынка ушли почти все ненадежные девелоперы

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